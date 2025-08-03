Генпрокурор сможет давать указание руководителю органа досудебного расследования о предоставлении ему материалов досудебного расследования – кроме НАБУ

Невыполнение руководителем органа досудебного расследования законных указаний и поручений прокурора будет основанием для поручения досудебного расследования другому органу, кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется детективами НАБУ.

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Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности, сможет давать письменное указание руководителю органа досудебного расследования – кроме подразделений детективов и подразделения внутреннего контроля НАБУ, которое является обязательным для исполнения, о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа его исполнения.

Соответствующие изменения, внесенные в статью 36 УПК законопроектом 12414, остались после принятия 31 июля законопроекта 13533 о НАБУ и САП.

Также в ч. 3 статьи 39 УПК остается норма, что невыполнение руководителем органа досудебного расследования законных указаний и поручений прокурора является основанием для принятия решения, определенного ч. 5 статьи 36 УПК (то есть для поручения досудебного расследования другому органу в случае неэффективности – прим. ред.), кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется детективами НАБУ.

В соответствии с ч. 5 ст. 36 Генеральный прокурор (и. о.), руководитель областной прокуратуры, их первые заместители и заместители своим мотивированным постановлением имеют право поручить осуществление досудебного расследования любого уголовного правонарушения другому органу досудебного расследования, в том числе следственному подразделению более высокого уровня в пределах одного органа, в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, исключающих функционирование соответствующего органа досудебного расследования или осуществления им досудебного расследования в условиях военного положения.

Право поручать в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, исключающих функционирование соответствующего органа досудебного расследования или осуществление им досудебного расследования в условиях военного положения, другому органу досудебного расследования осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности БЭБ, а также поручать БЭБ расследование уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности других органов досудебного расследования, имеет Генеральный прокурор (лицо, исполняющее его обязанности).

Также остается добавленная законопроектом 12414 норма, что спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности Бюро экономической безопасности, решает Генпрокурор (лицо, исполняющее его обязанности).

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятым 31 июля как законом законопроектом 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП была отменена часть норм, внесенных в УПК и закон о прокуратуре законопроектом 12414, но не все. В частности, законопроект оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру без конкурса – в том числе из числа экс-правоохранителей и изменения относительно увольнения прокуроров – в том числе с руководящих должностей.

Закон 4560-IX о возвращении полномочий НАБУ и САП вступил в силу 1 августа.

Автор: Наталя Мамченко

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