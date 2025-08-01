В Україні тестують нейромережу для збору розвідданих із ворожих джерел

Центр «Боривітер» тестує нейромережу «ODCR асистент» для аналізу ворожих відкритих джерел.

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Центр передового досвіду «Боривітер» розпочав тестування нової нейромережі під назвою «ODCR асистент», призначеної для автоматизації пасивного збору та аналізу інформації з відкритих джерел ворога. Про це повідомило видання «Мілітарний». Проект реалізується аналітичним департаментом центру і має на меті автоматичне виявлення цінних даних із ворожого медіапростору.

Нейромережа обробляє некласифіковані потоки даних, зокрема з російських військових соціальних мереж і технічних блогів. Система здатна щодня аналізувати близько тисячі повідомлень, сортуючи їх за допомогою словникових маркерів — «зелених» і «червоних». Повідомлення, що містять «зелені» ключові слова і не мають «червоних», передаються на подальший етап для формування аналітичних спостережень.

Наступний етап передбачає перевірку даних на новизну та їхню систематизацію. Водночас розробники зазначають, що повна автоматизація аналізу наразі неможлива, і людська участь залишається невід’ємною частиною процесу.

Паралельно з «ODCR асистентом» команда «Боривітру» розробляє спеціалізовану мовну модель для українських військових на основі нейромереж. Ця модель матиме інтерфейс, подібний до ChatGPT, і буде спрямована на полегшення діалогу з носіями досвіду та спрощення аналізу ситуацій.

Розробка обох проектів здійснюється власними силами команди «Боривітру» на потужних серверах. Центр відкритий до співпраці, але наголошує, що підтримує виключно некомерційні ініціативи, орієнтовані на потреби української армії.

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