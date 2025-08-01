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Armani оштрафували на 3,5 млн євро за неправдиві заяви про етику і умови праці

12:02, 1 серпня 2025
Італійський антимонопольний регулятор оштрафував Armani на 3,5 млн євро за оманливу комерційну практику.
Armani оштрафували на 3,5 млн євро за неправдиві заяви про етику і умови праці
Джерело фото: Adriano / Unsplash
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Антимонопольний комітет Італії розпочав провадження проти двох компаній, пов’язаних із брендом Giorgio Armani, через суперечності між їхніми публічними заявами про соціальну відповідальність та фактичними умовами праці у ланцюгу постачання.

Як повідомляє ANSA, йдеться про Giorgio Armani S.p.A. та G.A. Operations S.p.A., які, згідно з регулятором, поширювали оманливі твердження про етичність та соціальну відповідальність на власному сайті Armani.com та в спеціальному розділі Armani Values. Зокрема, в Кодексі етики бренду декларується прихильність до сталого розвитку, охорони праці та поваги до прав працівників.

Однак, слідство з’ясувало, що значна частина виробництва сумок і шкіряних аксесуарів передавалась постачальникам і субпостачальникам, де зафіксовано грубі порушення трудових і санітарних норм. В окремих випадках обладнання навмисно позбавляли засобів безпеки для підвищення продуктивності, що загрожувало здоров’ю працівників. Крім того, деякі співробітники працювали неофіційно — повністю або частково.

Особливої уваги набула інформація про те, що працівник G.A. Operations, відповідальний за контроль якості, регулярно відвідував одну з майстерень, де згодом були виявлені порушення. Це, на думку Антимонопольного комітету, свідчить про обізнаність компанії щодо ситуації.

В одному з внутрішніх документів Giorgio Armani S.p.A. за 2024 рік прямо визнається, що навіть у «найкращих» випадках умови на виробництві були «на межі прийнятності», а в інших — викликали «серйозні сумніви щодо безпеки та відповідності».

Розслідування триває, а бренд Armani наразі не оприлюднив офіційну відповідь на звинувачення.

На компанію Operations S.p.A. накладено штраф у розмірі 3,5 мільйона євро за оманливу комерційну практику. Зокрема, у заяві Італійського антимонопольного управління йдеться, що «компанії зробили неправдиві заяви щодо етики та соціальної відповідальності, які були представлені нечітко, неконкретно, неточно та однозначно».

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бізнес АМКУ штраф Італія

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