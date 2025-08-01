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Діалоги ChatGPT більше не потраплять у результати Google та інших пошуковиків

11:44, 1 серпня 2025
OpenAI закрила індексацію діалогів ChatGPT після витоку конфіденційних даних.
Діалоги ChatGPT більше не потраплять у результати Google та інших пошуковиків
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Компанія OpenAI припинила можливість індексації публічних діалогів із ChatGPT пошуковими системами після хвилі критики, викликаної виявленням конфіденційної інформації у відкритому доступі. Про це повідомив головний спеціаліст із безпеки OpenAI Дейн Стакі у соціальній мережі X.

Йдеться про функцію share chat, яка дозволяла пошуковим системам, таким як Google, індексувати розмови користувачів, створені в публічному режимі. У соціальних мережах почали активно поширюватися приклади діалогів, у яких користувачі нібито зізнавалися в порушеннях закону, розкривали комерційні таємниці або інші чутливі дані. Ця інформація могла з’являтися в результатах пошуку, якщо діалоги були опубліковані з публічним доступом через функцію share chat.

За словами Стакі, із 2 серпня 2025 року індексація таких сторінок буде заблокована. OpenAI також працює над додатковими заходами для обмеження доступу до матеріалів, які користувачі могли випадково зробити публічними. Компанія має намір вдосконалити механізми захисту даних, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Функція share chat була представлена у 2023 році, щоб користувачі могли ділитися цікавими або навчальними прикладами взаємодії з ChatGPT. Проте OpenAI не передбачила, що публічні посилання на такі діалоги можуть широко поширюватися або ставати доступними через пошукові системи, що призвело до витоку конфіденційної інформації.

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