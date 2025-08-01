У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, який зґвалтував дітей 8 та 12 років

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічно.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 57-річному мешканцю столиці, який запросив у свою квартиру двох дівчат 8 та 12 років та по черзі зґвалтував. Зловмисник скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому.

Як повідомила Київська міська прокуратура, дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України, а саме як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, а також вчинення зґвалтування повторно. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

У судовому засіданні під час обрання чоловіку запобіжного заходу прокурор просив суд взяти підозрюваного під варту без визначення застави.

Деснянський районний суд Києва підтримав позицію прокурорів – чоловіка арештували без права внесення застави. Строк дії запобіжного заходу – до 26 вересня 2025 року.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічно.

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