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Мер Львова Садовий повідомив, чи будуть в місті мовні патрулі

09:44, 21 жовтня 2024
Андрій Садовий нагадав, що Львів є найбільше у світі українськомовне місто.
Мер Львова Садовий повідомив, чи будуть в місті мовні патрулі
Фото: bbc.co.uk
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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місту не потрібні мовні патрулі. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Я не бачу таких необхідностей на сьогодні, тому що Львів є найбільше у світі українськомовне місто», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про ставлення до ініціативи мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо мовних патрулів, Садовий сказав: «Ой, ви знаєте, так багато ініціатив, просто, можливо, люди мають трошки більше вільного часу на такі речі. В нас нема такої проблеми. Ми, знаєте, якось стараємось проводити роз'яснювальну роботу. Є мовний омбудсмен в нашій державі, вони молодці, звертають увагу урядникам на дотримання закону».

Також Садовий додав, Львів на сьогодні є одним з найбільших гуманітарних хабів світу. А люди, які приїхали зі Сходу, і які, можливо, раніше не так активно використовували українську мову, у Львові отримали мовну практику.

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Львів

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