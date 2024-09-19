В Івано-Франківську 74 людини зголосилися стати мовними інспекторами — мер міста Марцінків

Руслан Марцінків зазначив, якщо люди реагуватимуть на зауваження мовних інспекторів агресивно, то вони викликатимуть поліцію.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що наразі в місті 74 людини погодилися стати мовними інспекторами. Про це він заявив в ефірі радіо «Західний Полюс».

За його словами, мовним інспектором може стати будь-яка людина.

«Ми до кінця цього тижня ще очікуємо заявок наших бажаючих, згодом буде короткий відбір, навчання. І люди будуть працювати, як громадські інспектори, волонтери», – зазначив він.

Особливу увагу мовні інспектори приділятимуть популяризації курсів української мови. Черговий етап такої ініціативи, стартує вже з першого жовтня.

Руслан Марцінків додав, якщо люди реагуватимуть на зауваження мовних інспекторів агресивно, то вони викликатимуть поліцію.

«Однозначно толерантно будуть робити зауваження. Будуть казати про те, що ми просимо вас розмовляти державною мовою і популяризувати, казати, якщо вам важко говорити українською мовою, то є онлайн-курси, є звичайні курси української мови, пройдіть навчання і вам буде легше спілкуватися українською мовою», - розповів Марцінків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Івано-Франківську з жовтня запрацюють мовні інспектори.

Також міський голова Руслан Марцінків повідомляв, що мовні інспектори не застосовуватимуть штрафи за вживання російської мови, а натомість зосередяться на популяризації української мови серед мешканців міста.

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