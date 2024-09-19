На Львівщині викрили підрядників, які розікрали 6 мільйонів гривень, виділені на реконструкцію лінії електропередач

Детективи БЕБ викрили двох директорів приватних підприємств на привласнені понад 6 млн грн за невиконані роботи по реконструкції лінії електропередач однієї з АЕС.

У Львівській області викрили керівників приватних компаній у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що в рамках меморандуму у сфері енергетики між Україною та однією з країн ЄС було укладено договір щодо спільного проєкту з реконструкції лінії електропередач атомної електростанції. Роботи мали виконувати два підприємства з енергетичної сфери.

У БЕБ вказали, що під час реконструкції згадуваних об’єктів керівники компаній-підрядників безпідставно завищили вартість виконаних робіт, шляхом включення послуг з міжнародного вантажного перевезення трансформаторів та внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт.

Такі дії заподіяли понад 6 млн грн збитків державі.

Детективи БЕБ оголосили 2 особам про підозру. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

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