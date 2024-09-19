Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині викрили підрядників, які розікрали 6 мільйонів гривень, виділені на реконструкцію лінії електропередач

20:32, 19 вересня 2024
Детективи БЕБ викрили двох директорів приватних підприємств на привласнені понад 6 млн грн за невиконані роботи по реконструкції лінії електропередач однієї з АЕС.
На Львівщині викрили підрядників, які розікрали 6 мільйонів гривень, виділені на реконструкцію лінії електропередач
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області викрили керівників приватних компаній у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що в рамках меморандуму у сфері енергетики між Україною та однією з країн ЄС було укладено договір щодо спільного проєкту з реконструкції лінії електропередач атомної електростанції. Роботи мали виконувати два підприємства з енергетичної сфери.

У БЕБ вказали, що під час реконструкції згадуваних об’єктів керівники компаній-підрядників безпідставно завищили вартість виконаних робіт, шляхом включення послуг з міжнародного вантажного перевезення трансформаторів та внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт.

Такі дії заподіяли понад 6 млн грн збитків державі.

Детективи БЕБ оголосили 2 особам про підозру. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оприлюднено зразки когнітивних тестів для конкурсу на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС

Затверджені також програма та таксономічна характеристика тестування когнітивних здібностей.

У конкурсі на вакантну посаду члена ВККС візьмуть участь 26 кандидатів

Серед претендентів — судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів.

Якщо є така потреба, ми готові передавати з балансу на баланс – голова ДСА про передачу майна суду при зміні його підсудності

Під час з’їзду запропонували розглянути передачу майна судів, підсудність яких змінена на інші суди, бо сервери не витримують навантаження.

З’їзд суддів схвалив резолюцію щодо повернення повноважень Раді суддів і зміцнення ролі органів суддівського самоврядування

Пропонується повернути Раді суддів повноваження з призначення та звільнення керівництва ДСА і поширити повноваження РСУ з врегулювання конфлікту інтересів також на членів ВРП.

XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду