Во Львовской области разоблачили подрядчиков, похитивших 6 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию линии электропередач

Во Львовской области разоблачили руководителей частных компаний в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Установлено, что в рамках меморандума в сфере энергетики между Украиной и одной из стран ЕС был заключен договор совместного проекта по реконструкции линии электропередач атомной электростанции. Работы должны были выполнять два предприятия по энергетической сфере.
В БЭБ указали, что во время реконструкции упомянутых объектов руководители компаний-подрядчиков безосновательно завысили стоимость выполненных работ путем включения услуг по международной грузовой перевозке трансформаторов и внесли заведомо ложные сведения в акты выполненных работ.
Такие действия причинили более 6 млн грн ущерба государству.
Детективы БЭБ объявили 2 лицам о подозрении. Им избраны меры предосторожности в виде залога.
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