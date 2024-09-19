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Убийство Ирины Фарион — суд продлил Вячеславу Зинченко меру пресечения

16:21, 19 сентября 2024
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион был оставлен под стражей еще на 60 суток.
Убийство Ирины Фарион — суд продлил Вячеславу Зинченко меру пресечения
Фото: hromadske.ua
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В четверг, 19 сентября, Галицкий районный суд Львова продлил подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без залога на 60 суток — до 17 ноября, передает «Суспільне».

В этот раз подозреваемого привезли в зал суда. Участие в предыдущих заседаниях по делу он принимал с помощью видеосвязи.

Прокуроры по делу подали ходатайство о продлении срока досудебного расследования до 26 января 2025 года. В настоящее время срок досудебного расследования истекает 26 сентября 2024 года. Просьба продления срока объясняют сложностью экспертиз и тем, что часть экспертиз будет выполнена в октябре и ноябре 2024 года.

Судья удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок досудебного расследования на 6 месяцев до 26 января 2025 года.

Напомним, суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра взят под стражу без права залога.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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