Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Львовским апелляционным судом оставлен под стражей 18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в умышленном убийстве Ирины Фарион.

Фото: hromadske.ua

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Львовский апелляционный суд оставил под стражей 18-летнего жителя г. Днепра Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Как сообщил Офис генерального прокурора, ранее Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

«Именно на такой мере настаивали прокуроры», - заявили в ОГП.

Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение следователя судьи и просил ее отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра взят под стражу без права залога.

Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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