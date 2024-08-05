Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Львовский апелляционный суд оставил под стражей 18-летнего жителя г. Днепра Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.
Как сообщил Офис генерального прокурора, ранее Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
«Именно на такой мере настаивали прокуроры», - заявили в ОГП.
Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение следователя судьи и просил ее отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По результатам судебного заседания суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра взят под стражу без права залога.
Напомним, в Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Вероятно стрелка идентифицировали с помощью смарт-камер видеонаблюдения. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
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