Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного В’ячеслава Зінченка, який підозрюється в умисному вбивстві Ірини Фаріон.

Фото: hromadske.ua

Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, раніше Галицький районний суд м. Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

«Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори», - заявили у ОГП.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річного мешканця Дніпра взято під варту без права застави.

Раніше у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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