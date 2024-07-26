Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

18-річного мешканця Дніпра взято під варту без права застави.

Джерело фото: ОГП

Галицький районний суд міста Львова взяв під варту 18-річного мешканця Дніпра, підозрюваного в умисному вбивстві громадської діячки та народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Прокурори наполягали саме на такому заході, і суд задовольнив їхнє клопотання у повному обсязі.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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