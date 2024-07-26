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У 59 ОМПБр службову провели перевірку після інформації парамедикині «Пташки» щодо втрат особового складу

18:44, 26 липня 2024
В результаті перевірки не виявлено злочинних наказів, але є управлінські недоліки.
У 59 ОМПБр службову провели перевірку після інформації парамедикині «Пташки» щодо втрат особового складу
Джерело фото: hromadske
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Військова служба правопорядку ЗСУ повідомила, що комплексна робоча група здійснила службову перевірку в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка на тлі скандалу з комбригом Богданом Шевчуком.

«Проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робоча група не виявила випадків видання злочинних наказів, але встановила окремі управлінські рішення та чинники, які можуть негативно впливати на виконання бойових завдань. З метою запобігання таких ситуацій надалі, керівництво ЗС України прийняло належні рішення та вжило заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності.

Раніше захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук з позивним Пташка закликала Президента Володимира Зеленського провести службове розслідування щодо дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади, у якій вона служила. Вона зазначила, що понад рік перебувала у зоні ведення бойових дій разом з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка, якою раніше командували Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович.

Катерина Поліщук також зауважила, що Богдан Шевчук був призначений на посаду командира 59 ОМПБр у квітні 2024 року через посадові рішення та «родинні зв'язки» вищого військового керівництва.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після заяви захисниці Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив начальнику Військової служби правопорядку ЗСУ відвідати зону відповідальності 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка для перевірки обставин щодо нещодавніх втрат особового складу.

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