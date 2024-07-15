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У 59 бригаді проведуть перевірку після інформації парамедикині «Пташки» щодо втрат особового складу

10:22, 15 липня 2024
У 59 ОМПБр буде проведена перевірка після інформації про втрати, повідомили в Генштабі.
У 59 бригаді проведуть перевірку після інформації парамедикині «Пташки» щодо втрат особового складу
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив начальнику Військової служби правопорядку ЗСУ відвідати зону відповідальності 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка для перевірки обставин щодо нещодавніх втрат особового складу. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Раніше парамедикиня Катерина Поліщук (Пташка) закликала Президента Володимира Зеленського, як Верховного головнокомандувача, провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади, у якій вона служила.

«… у звʼязку з «геніальними» посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Богданом Шевчуком останнього було призначено на посаду кбр 59 ОМПБр… Оскільки тисячі військових досі залишаються виконувати бойові завдання під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку...», — написала Пташка.

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