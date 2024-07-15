В 59 бригаде проведут проверку после информации парамедика «Птички» по поводу потерь личного состава

В 59 ОМПБр будет проведена проверка после информации о потерях, сообщили в Генштабе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил начальнику Военной службы правопорядка ВСУ посетить зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка для проверки обстоятельств по поводу недавних потерь личного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Ранее парамедик Екатерина Полищук (Пташка) призвала Президента Владимира Зеленского как Верховного главнокомандующего провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады, в которой она служила.

«…в связи с «гениальными» должностными решениями и родственными связями высшего военного руководства с Богданом Шевчуком последний был назначен на должность кбр 59 ОМПБр… Поскольку тысячи военных до сих пор остаются выполнять боевые задачи под руководством Шевчука, прошу Вас, пане Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку...», – написала Пташка.

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