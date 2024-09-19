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Кабмин предлагает начать распродажу государственных университетов и их имущества

16:11, 19 сентября 2024
Соответствующие нормы предусмотрены в законопроекте о Государственном бюджете на 2025 год.
Кабмин предлагает начать распродажу государственных университетов и их имущества
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Кабинет Министров предлагает возможность приватизации государственных университетов и их имущества. Эти изменения заложены в законопроекте "О Государственном бюджете на 2025 год", отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он отметил, что в проекте Госбюджета на 2025 год правительство заложило норму в заключительных положениях, которая приостанавливает на 2025 год действие:

- нормы о запрете приватизации государственных учреждений высшего образования в законе "Об образовании"

- нормы о запрете приватизации помещений государственных учреждений высшего образования в законе "О приватизации государственного и коммунального имущества"

Сергей Бабак добавил, что среди членов Комитета по вопросам образования это предложение вызвало "горячую дискуссию".

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в проекте закона о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии – пока неизвестно.

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