Суд продлил домашний арест нардепу Николаю Тищенко

Николаю Тищенко продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Фото: ukranews.com

В четверг, 19 сентября, Печерский райсуд Киева на два месяца продлил Николаю Тищенко меру пресечения. На столько же продлили обязанности и ношение электронного браслета, передает «Суспільне».

К Тищенко применен круглосуточный домашний арест до 23 сентября включительно.

Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца и запрете покидать место жительства, а также о продлении на два месяца ношения электронного браслета и исполнении обязанностей.

Адвокаты Тищенко просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра, или отпустить нардепа под личное обязательство.

Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.

Напомним, нардепу сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военного в Днепре.

Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест.

Также сообщалось, что под стражу отправили охранника нардепа Тищенко, участвовавшего в нападении на бывшего военного в Днепре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.