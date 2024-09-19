Практика судов
  1. В Украине

Суд продлил домашний арест нардепу Николаю Тищенко

16:04, 19 сентября 2024
Николаю Тищенко продлили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Суд продлил домашний арест нардепу Николаю Тищенко
Фото: ukranews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 19 сентября, Печерский райсуд Киева на два месяца продлил Николаю Тищенко меру пресечения. На столько же продлили обязанности и ношение электронного браслета, передает «Суспільне».

К Тищенко применен круглосуточный домашний арест до 23 сентября включительно.

Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца и запрете покидать место жительства, а также о продлении на два месяца ношения электронного браслета и исполнении обязанностей.

Адвокаты Тищенко просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра, или отпустить нардепа под личное обязательство.

Тищенко также просил отпустить его под личное обязательство.

Напомним, нардепу сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военного в Днепре. 

Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест.

Также сообщалось, что под стражу отправили охранника нардепа Тищенко, участвовавшего в нападении на бывшего военного в Днепре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В случае необходимости мы готовы передавать с баланса на баланс – председатель ГСА о передаче имущества суда при изменении его подсудности

Во время съезда было предложено рассмотреть передачу имущества судов, подсудность которых изменена на другие суды, потому что серверы не выдерживают нагрузки.

Съезд судей одобрил резолюцию о возвращении полномочий Совету судей и укреплении роли органов судейского самоуправления

Предлагается вернуть Совету судей полномочия по назначению и увольнению руководства ГСА и распространить полномочия ССУ по урегулированию конфликта интересов также на членов ВСП.

XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день второй

Обсуждение проблем судебной власти, доклады главы ВККС и и. о. главы Государственной судебной администрации.

Общинам, которые не дают информацию о владельцах земли для целей налогообложения, придется объяснять это прокуратуре – начальник КОВА

«Бегать и уговаривать – не собираюсь, и общинам, которые не предоставляют информацию о владельцах земли, придется объяснять это органам прокуратуры» – начальник КОВА Руслан Кравченко.

У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду