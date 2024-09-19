Киев будет выплачивать 45 тысяч гривен материальной помощи раненым защитникам

Раненые Защитники и Защитницы из Киева будут получать по 45 тысяч гривен помощи.

В столице поддержали инициативу о предоставлении материальной помощи раненым киевлянам – Защитникам и Защитницам Украины. Размер выплаты составит 45 тысяч гривен. Об этом сообщили в КГГА.

«На время действия военного положения киевляне, имеющие ранения во время боевых действий, будут получать одноразовую материальную помощь в размере 45 тысяч гривен из городского бюджета», — пояснила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

По ее словам, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА сейчас работает над разработкой порядка выплаты.

«Впрочем, уже сейчас можем заверить, что эта помощь будет доступна через «Портал Защитников и Защитниц». Мы сделаем все, чтобы подача заявки была максимально простой и занимала всего несколько минут», - отметила заместитель главы КГГА.

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