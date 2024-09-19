Київ виплачуватиме 45 тисяч гривень матеріальної допомоги пораненим захисникам

Поранені Захисники і Захисниці з Києва отримуватимуть по 45 тисяч гривень допомоги.

У столиці підтримали ініціативу щодо надання матеріальної допомоги пораненим киянам – Захисникам і Захисницям України. Розмір виплати складатиме 45 тисяч гривень. Про це повідомили у КМДА.

«На час дії воєнного стану кияни, які мають поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тисяч гривень із міського бюджету», — пояснила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати.

«Утім уже зараз можемо запевнити, що ця допомога буде доступна через «Портал Захисників і Захисниць». Ми зробимо все, щоб подання заявки було максимально простим і займало лише кілька хвилин», - зазначила заступниця голови КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.