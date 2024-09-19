Замовників тендерів на будівництво зобов’язали оприлюднювати на Prozorro ціни на матеріали

Парламент прийняв закон про публічні закупівлі.

Фото: finclub.net

Верховна Рада України прийняла Закон України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва - законопроект 11057.

Новий закон зобов'язує організаторів торгів публікувати у відкритому доступі інформацію про ціни на матеріальні ресурси, послуги з поточного ремонту, роботи з будівництва а також інформацію про будівельні матеріали.

Закон діятиме як під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, так і у мирний час.

За проголосували 267 народних депутати.

Законодавчий акт вносить зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» та визначає, що невід’ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення є документи, які містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, а також визначає інформацію про будівельні матеріали, яка обов’язково має міститись у таких документах, а саме: найменування, характеристики, одиниця виміру, відпускна ціна, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховної Ради України Анастасія Радіна поінформувала, що після набрання законом чинності усі без винятку замовники тендерів на будівництво, у тому числі дорожнього, будуть зобов’язані оприлюднити на Prozorro ціни на матеріальні ресурси (кошториси) упродовж трьох робочих днів з дати укладання договору з підрядником чи внесення змін до цього договору.

«Разом з цінами замовники, як і раніше, оприлюднюватимуть договір з будівельним підрядником із усіма додатками», - додала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.