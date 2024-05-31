Відкриття цін на ресурси у будівельних закупівлях на Prozorro: Комітет підтримав до першого читання законопроект

Комітет із питань економічного розвитку підтримав до першого читання законопроект №11057 про обов’язкове відкриття цін на матеріальні ресурси у будівельних закупівлях на електронній платформі Prozorro. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.
За словами голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, цей документ сприятиме більшій прозорості в будівництві за бюджетні кошти й дозволить ощадливо використовувати такі гроші тут і зараз.
«Наш законопроект пропонує зобов’язати усіх замовників будівельних робіт оприлюднювати у Prozorro ціни на будівельні матеріали протягом трьох робочих днів із дати укладання договору з підрядником або внесення відповідних змін в укладені договори», — зазначила парламентарій.
За її словами, такий підхід надзвичайно важливий, оскільки:
«На сьогодні ефективно проаналізувати, як витрачаються величезні кошти, неможливо, і це неприйнятно. Очевидно, наш законопроєкт не зможе розв’язати всі проблеми, що існують у сфері будівництва в Україні, однак це перший швидкий крок, який дозволить ощадливо використовувати бюджетні кошти тут і зараз», — підсумувала Анастасія Радіна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.