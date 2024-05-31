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Відкриття цін на ресурси у будівельних закупівлях на Prozorro: Комітет підтримав до першого читання законопроект

14:55, 31 травня 2024
Законопроект пропонує зобов’язати усіх замовників будівельних робіт оприлюднювати у Prozorro ціни на будівельні матеріали протягом 3 робочих днів із дати укладання договору з підрядником або внесення відповідних змін в укладені договори.
Відкриття цін на ресурси у будівельних закупівлях на Prozorro: Комітет підтримав до першого читання законопроект
Фото: finclub.net
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Комітет із питань економічного розвитку підтримав до першого читання законопроект №11057 про обов’язкове відкриття цін на матеріальні ресурси у будівельних закупівлях на електронній платформі Prozorro. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

За словами голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, цей документ сприятиме більшій прозорості в будівництві за бюджетні кошти й дозволить ощадливо використовувати такі гроші тут і зараз.

«Наш законопроект пропонує зобов’язати усіх замовників будівельних робіт оприлюднювати у Prozorro ціни на будівельні матеріали протягом трьох робочих днів із дати укладання договору з підрядником або внесення відповідних змін в укладені договори», — зазначила парламентарій.

За її словами, такий підхід надзвичайно важливий, оскільки:

  1. У 80% випадків замовники будівництва не публікують ціни на будівельні матеріали. 9 з 16 ОДА проігнорували запит народної депутатки щодо найдорожчих закупівель робіт із будівництва фортифікацій. Лише 7% кошторисів від загальної вартості будівельних підрядів на фортифікації у 27 млрд грн наразі вдалося отримати депутатськими запитами.
  2. Тільки за 2022-2023 роки повномасштабного вторгнення в Україні витратили на будівельні закупівлі через Prozorro приблизно 520 млрд грн. Для порівняння, на закупівлі зброї за ці два воєнні роки ми використали близько 670 млрд грн.
  3. У тих кошторисах, до яких отримали доступ журналісти-розслідувачі, наявні завищення цін на будівельні матеріали на 20-40% від ринкових цін. За даними «Наших грошей», у кошторисі на реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу в Києві при загальній сумі у 920 млн грн ціна на асфальт була завищена на 20%, а арматура — на 30-40%.

«На сьогодні ефективно проаналізувати, як витрачаються величезні кошти, неможливо, і це неприйнятно. Очевидно, наш законопроєкт не зможе розв’язати всі проблеми, що існують у сфері будівництва в Україні, однак це перший швидкий крок, який дозволить ощадливо використовувати бюджетні кошти тут і зараз», — підсумувала Анастасія Радіна.

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