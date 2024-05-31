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Открытие цен на ресурсы в строительных закупках на Prozorro: Комитет поддержал к первому чтению законопроект

14:55, 31 мая 2024
Законопроект предлагает обязать всех заказчиков строительных работ обнародовать в Prozorro цены на строительные материалы в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения соответствующих изменений в заключенные договоры.
Открытие цен на ресурсы в строительных закупках на Prozorro: Комитет поддержал к первому чтению законопроект
Фото: finclub.net
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Комитет по экономическому развитию поддержал к первому чтению законопроект №11057 об обязательном открытии цен на материальные ресурсы в строительных закупках на электронной платформе Prozorro. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

По словам председателя Комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной, этот документ будет способствовать большей прозрачности в строительстве за бюджетные средства и позволит бережно использовать такие деньги здесь и сейчас.

«Наш законопроект предлагает обязать всех заказчиков строительных работ обнародовать в Prozorro цены на строительные материалы в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения соответствующих изменений в заключенные договоры», - отметила она.

По ее словам, такой подход чрезвычайно важен, поскольку:

  1. В 80% случаев заказчики строительства не публикуют цены на строительные материалы. 9 из 16 ОГА проигнорировали запрос народного депутата о самых дорогих закупках работ по строительству фортификаций. Только 7% смет от общей стоимости строительных подрядов на фортификации в 27 млрд грн удалось получить депутатскими запросами.
  2. Только за 2022-2023 годы полномасштабное вторжение в Украину потратили на строительные закупки через Prozorro примерно 520 млрд грн. Для сравнения, на закупке оружия за эти два военных года мы использовали около 670 млрд. грн.
  3. В сметах, к которым получили доступ журналисты-расследователи, имеются завышения цен на строительные материалы на 20-40% от рыночных цен. По данным «Наших денег», в смете на реконструкцию Дегтяровского путепровода в Киеве при общей сумме 920 млн грн цена на асфальт была завышена на 20%, а арматура — на 30-40%.

«На сегодняшний день эффективно проанализировать, как тратятся огромные средства, невозможно, и это неприемлемо. Очевидно, наш законопроект не сможет решить все существующие в сфере строительства в Украине проблемы, однако это первый быстрый шаг, который позволит экономно использовать бюджетные средства здесь и сейчас», — подытожила Анастасия Радина.

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