Открытие цен на ресурсы в строительных закупках на Prozorro: Комитет поддержал к первому чтению законопроект

Комитет по экономическому развитию поддержал к первому чтению законопроект №11057 об обязательном открытии цен на материальные ресурсы в строительных закупках на электронной платформе Prozorro. Об этом сообщил официальный сайт парламента.
По словам председателя Комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной, этот документ будет способствовать большей прозрачности в строительстве за бюджетные средства и позволит бережно использовать такие деньги здесь и сейчас.
«Наш законопроект предлагает обязать всех заказчиков строительных работ обнародовать в Prozorro цены на строительные материалы в течение трех рабочих дней с даты заключения договора с подрядчиком или внесения соответствующих изменений в заключенные договоры», - отметила она.
По ее словам, такой подход чрезвычайно важен, поскольку:
«На сегодняшний день эффективно проанализировать, как тратятся огромные средства, невозможно, и это неприемлемо. Очевидно, наш законопроект не сможет решить все существующие в сфере строительства в Украине проблемы, однако это первый быстрый шаг, который позволит экономно использовать бюджетные средства здесь и сейчас», — подытожила Анастасия Радина.
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