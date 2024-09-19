На Київщині на Десні встановили додаткові аераційні установки для очищення води

Аераційні установки в Київській області працюють на трьох локаціях.

Джерело фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

В Київській області на річці Десна встановили ще дві аераційні установки. Також фахівці продовжують здійснювати моніторинг екологічного стану води. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Як пояснюється, по дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації. Компресор штучно насичує воду киснем, що прискорює процес окислення органічних речовин та сприяє природному очищенню річки. Аераційні роботи проводяться майже безперервно.

Аераційні установки в Київській області працюють на трьох локаціях.

За словами керівниці ДЕІ Столичного округу Яни Майбороди, станом на 18 вересня якість води в місцях водозабору для Києва відповідала нормам.

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