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На Київщині на Десні встановили додаткові аераційні установки для очищення води

22:36, 19 вересня 2024
Аераційні установки в Київській області працюють на трьох локаціях.
На Київщині на Десні встановили додаткові аераційні установки для очищення води
Джерело фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу
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В Київській області на річці Десна встановили ще дві аераційні установки. Також фахівці продовжують здійснювати моніторинг екологічного стану води. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Як пояснюється, по дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації. Компресор штучно насичує воду киснем, що прискорює процес окислення органічних речовин та сприяє природному очищенню річки. Аераційні роботи проводяться майже безперервно.

Аераційні установки в Київській області працюють на трьох локаціях.

За словами керівниці ДЕІ Столичного округу Яни Майбороди, станом на 18 вересня якість води в місцях водозабору для Києва відповідала нормам.

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