На Киевщине на Десне установили дополнительные аэрационные установки для очистки воды

Аэрационные установки в Киевской области работают на трех локациях.

Источник фото: Государственная экологическая инспекция Столичного округа

В Киевской области на реке Десна установили еще две аэрационных установки. Также специалисты продолжают мониторинг экологического состояния воды. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Как объясняется, по дну реки Десна проложена воздушная магистраль из пластика длиной 100 м, которая перекрывает основное русло реки для аэрации. Компрессор искусственно насыщает воду кислородом, что ускоряет процесс окисления органических веществ и способствует естественному очищению реки. Аэрационные работы производятся почти непрерывно.

Аэрационные установки в Киевской области работают на трех локациях.

По словам руководителя ГЭИ Столичного округа Яны Майбороды, по состоянию на 18 сентября качество воды в местах водозабора для Киева соответствовало нормам.

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