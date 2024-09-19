В Тернополе мужчина, который заманил ребенка в дома и изнасиловал, пытался избежать наказания

Мужчина пытался избежать уголовной ответственности, обвиняя девочку в плохой репутации.

Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационных жалоб защитников осужденного за изнасилование несовершеннолетней жительницы Тернополя. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что мужчина заманил знакомую девочку в свой дом под предлогом ожидания прибытия ее парня. Там ранее четырежды судимый мужчина изнасиловал потерпевшую и в дальнейшем пытался избежать уголовной ответственности, обговаривая ребенка в якобы его плохой репутации.

Версия осужденного полностью опровергнута благодаря доказательствам, полученным ювенальными прокурорами с применением стандартов дружественного правосудия к ребенку. В частности, несовершеннолетняя пострадавшая направлена ​​в Центр защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия в отношении детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия (модели Барнахус), где проведен ее допрос. Это позволило избежать виктимизации потерпевшей.

Суд кассационной инстанции поставил точку в судебном разбирательстве, решение которого важно для формирования устоявшейся судебной практики в отношении уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей. Житель Тернополя приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

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