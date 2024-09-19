Киевлян предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщают, что в течение 20-22 сентября в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Таким образом, в КГГА призывают киевлян и гостей столицы быть осмотрительными во время отдыха на природе, не разводить костры в не приспособленных для этого местах, не использовать неисправное или поврежденное электрооборудование, соблюдать правила противопожарной безопасности.
Гражданам напоминают об административной ответственности за нарушение, а тем более за разведение костра или поджоги на территории лесов. Штраф в таких случаях может достигать нескольких десятков тысяч гривен.
«Отмечаем, что на территории Украины действует жесткий запрет жечь сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:
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