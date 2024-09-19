Киян попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомляють, що упродовж 20 – 22 вересня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Відтак, у КМДА закликають киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.
Громадянам нагадують про адміністративну відповідальність за порушення, а тим більше за розведення багаття чи підпали на території лісів. Штраф у таких випадках може сягати кількох десятків тисяч гривень.
«Наголошуємо, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:
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