Киян попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Киян і гостей столиці закликають бути обачними під час відпочинку на природі.

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомляють, що упродовж 20 – 22 вересня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Відтак, у КМДА закликають киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Громадянам нагадують про адміністративну відповідальність за порушення, а тим більше за розведення багаття чи підпали на території лісів. Штраф у таких випадках може сягати кількох десятків тисяч гривень.

«Наголошуємо, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн», - підкреслили у КМДА.

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