Євросоюз має план енергетичної допомоги Україні — він складається з трьох етапів

Європейський план енергетичної допомоги для України передбачає відновлення електроенергії, її постачання та стабілізацію.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз має план надання енергетичної допомоги Україні. Він складається з трьох етапів. Про це повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що рф знищила половину всієї енергетичної інфраструктури України, що еквівалентно потужності трьох країн Балтії разом узятих.

За словами президентки ЄК, що європейський план енергетичної допомоги для України передбачає відновлення електроенергії, її постачання та стабілізацію.

Перший етап плану передбачає ремонт пошкоджених українських енергообʼєктів.

«Ми прагнемо відновити 2,5 ГВт потужності, що становить 15% від потреб України», - сказала фон дер Ляєн.

У межах другого етапу є підтримка енергосистеми України імпортом з Європи та розвиток децентралізованої мережі.

«Ми експортуємо 2 ГВт електроенергії в Україну, що також покриває приблизно 12% потреб країни на зиму. Це компенсує, наприклад, еквівалент втрати вироблення електроенергії на Запорізькій АЕС, яка зараз перебуває під незаконним контролем рф», - запевнила президентка, додавши, що ЄС покриє понад 25% потреб в електриці України цієї зими.

На третьому етапі буде здійснена робота зі стабілізації енергосистеми. Євросоюз планує допомогти в посиленні децентралізованого виробництва електроенергії: серед цих факторів - розгортання більшої кількості відновлюваних джерел енергії.

«Сонячні електростанції на дахах складніше вразити і їх легше ремонтувати, ніж велику центральну інфраструктуру. Це допоможе забезпечити більш стабільний потік енергії в країні», - наголосила очільниця Єврокомісії.

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