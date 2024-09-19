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У Евросоюза план энергетической помощи Украине — он состоит из трех этапов

16:55, 19 сентября 2024
Европейский план энергетической помощи для Украины предусматривает возобновление электроэнергии, ее снабжение и стабилизацию.
У Евросоюза план энергетической помощи Украине — он состоит из трех этапов
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза есть план по оказанию энергетической помощи Украине. Он состоит из трех этапов. Об этом сообщает Укринформ.

Она отметила, что рф уничтожила половину всей энергетической инфраструктуры Украины, что эквивалентно мощности трех стран Балтии вместе взятых.

По словам президентки ЕК, европейский план энергетической помощи для Украины предусматривает возобновление электроэнергии, ее поставку и стабилизацию.

Первый этап плана предполагает ремонт поврежденных украинских энергообъектов.

«Мы стремимся восстановить 2,5 ГВт мощности, что составляет 15% потребностей Украины», - сказала фон дер Ляен.

В рамках второго этапа поддержка энергосистемы Украины импортом из Европы и развитие децентрализованной сети.

«Мы экспортируем 2 ГВт электроэнергии в Украину, что также покрывает около 12% потребностей страны на зиму. Это компенсирует, например, эквивалент потери выработки электроэнергии на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под незаконным контролем рф», - заверила президент, добавив, что ЕС покроет более 25% потребностей в электричестве Украины этой зимой.

На третьем этапе будет проделана работа по стабилизации энергосистемы. Евросоюз планирует помочь в усилении децентрализованного производства электроэнергии: среди этих факторов – развертывание большего количества возобновляемых источников энергии.

«Солнечные электростанции на крышах сложнее поразить и их легче ремонтировать, чем большую центральную инфраструктуру. Это поможет обеспечить более стабильный поток энергии в стране», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

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