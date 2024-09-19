У Тернополі чоловік, який заманив дитину до дому та зґвалтував, намагався уникнути покарання

Чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності, звинувачуючи дівчинку в поганій репутації.

Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційних скарг захисників засудженого за зґвалтування неповнолітньої мешканки Тернополя. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що чоловік заманив знайому дівчинку до свого дому під приводим очікування на прибуття її хлопця. Там раніше чотири рази судимий чоловік зґвалтував потерпілу та надалі намагався уникнути кримінальної відповідальності, обмовляючи дитину в нібито її поганій репутації.

Версія засудженого повністю спростована завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя дружнього до дитини. Зокрема неповнолітню потерпілу направлено до Центру захисту та соціальної-психологічної підтримки у процесі правосуддя щодо дітей, які постраждали або стали свідками насильства (моделі Барнахус), де проведено її допит. Це дало можливість уникнути віктимізації потерпілої.

Суд касаційної інстанції поставив крапку у судовому провадженні, рішення якого є важливим для формування усталеної судової практики щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканості дітей. Мешканця Тернополя засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

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