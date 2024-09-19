Суд продовжив домашній арешт нардепові Миколі Тищенку

Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Фото: ukranews.com

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У четвер, 19 вересня, Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід. На стільки ж продовжили обов'язки та носіння електронного браслета, передає «Суспільне».

До Тищенка застосовано цілодобовий домашній арешт до 23 вересня включно.

Прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу на два місяці та заборону покидати місце проживання, а також про продовження на два місяці носіння електронного браслета та виконання обов’язків.

Адвокати Тищенка просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку, або відпустити нардепа під особисте зобов’язання.

Тищенко також просив відпустити його під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі.

Раніше ми писали, що суд відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт.

Також суд відправив під варту охоронця нардепа Тищенка, який брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі.

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