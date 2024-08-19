Суд продовжив домашній арешт нардепу Миколі Тищенку до 23 вересня

Нардепа підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Фото: 24tv.ua

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19 серпня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє Суспільне.

Він перебуватиме під домашнім арештом до 23 вересня включно.

Микола Тищенко має повідомляти про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами визначених судом, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі.

Раніше ми писали, що суд відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт.

Також суд відправив під варту охоронця нардепа Тищенка, який брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі.

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