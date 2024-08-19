Практика судів
  1. В Україні

У Чернігові викрили благодійний фонд на продажі автомобілів, завезених під виглядом гуманітарної допомоги

23:36, 19 серпня 2024
Псевдоблагодійники планували продати позашляховик Volvo CX60 за 6500 доларів.
У Чернігові викрили благодійний фонд на продажі автомобілів, завезених під виглядом гуманітарної допомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернігові правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала схему збагачення на продажу позашляховиків, завезених як гуманітарна допомога для ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція Чернігівської області.

Встановлено, що один з благодійних фондів організував ввезення з-за кордону у спрощеному порядку позашляховиків як гуманітарну допомогу. Надалі зловмисники продавали ці автівки через «підставних» осіб.

Поліцейські задокументували, що зловмисники, ігноруючи передбачену чинним законодавствам заборону на продаж гуманітарної допомоги, виставили на продаж одну з завезених з-за кордону автівок марки «Volvo CX60» на популярній інтернет-платформі. За позашляховик продавці хотіли отримати 6500 доларів.

Поліцейські завадили спробі продажу автомобіля: позашляховик вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

За цим фактом слідчий Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Такі дії караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до чотирьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, а у Волинський ТЦК – ні – Омбудсмен Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заклик ТЦК до адвокатів, аби ті не втручалися у процеси мобілізації.

Кабмін визначив порядок отримання паспортів за кордоном чоловіками, стосовно яких відсутні дані в Реєстрі «Оберіг»

Прийняти документи у чоловіка 18-25 років паспортний сервіс за кордоном може і у тому випадку, якщо запису в Реєстрі «Оберіг» немає, а ось видати паспорт – ні.

Особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду

ВЛК буде приймати постанову на основі документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я.

Персональні дані чоловіків будуть вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – Кабмін опублікував порядок

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, системи ДМС та Реєстру «Оберіг».

Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві про надання відстрочки інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва