У Чернігові викрили благодійний фонд на продажі автомобілів, завезених під виглядом гуманітарної допомоги

Псевдоблагодійники планували продати позашляховик Volvo CX60 за 6500 доларів.

У Чернігові правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала схему збагачення на продажу позашляховиків, завезених як гуманітарна допомога для ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція Чернігівської області.

Встановлено, що один з благодійних фондів організував ввезення з-за кордону у спрощеному порядку позашляховиків як гуманітарну допомогу. Надалі зловмисники продавали ці автівки через «підставних» осіб.

Поліцейські задокументували, що зловмисники, ігноруючи передбачену чинним законодавствам заборону на продаж гуманітарної допомоги, виставили на продаж одну з завезених з-за кордону автівок марки «Volvo CX60» на популярній інтернет-платформі. За позашляховик продавці хотіли отримати 6500 доларів.

Поліцейські завадили спробі продажу автомобіля: позашляховик вилучено та поміщено на штрафмайданчик.

За цим фактом слідчий Чернігівського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги). Такі дії караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до чотирьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.