В Чернигове разоблачили благотворительный фонд на продаже автомобилей, завезенных под видом гуманитарной помощи

Псевдоблаготворители планировали продать внедорожник Volvo CX60 за 6500 долларов.

В Чернигове правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала схему обогащения на продаже внедорожников, завезенных как гуманитарная помощь для ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области.

Установлено, что один из благотворительных фондов организовал ввоз из-за границы в упрощенном порядке внедорожников как гуманитарную помощь. В дальнейшем злоумышленники продавали эти авто через «подставных» лиц.

Полицейские задокументировали, что злоумышленники, игнорируя предусмотренный действующим законодательством запрет на продажу гуманитарной помощи, выставили на продажу один из завезенных из-за рубежа автомобилей марки Volvo CX60 на популярной интернет-платформе. За внедорожник продавцы хотели получить 6500 долларов.

Полицейские помешали попытке продажи автомобиля: внедорожник изъят и помещен на штрафплощадку.

По этому факту следователь Черниговского райуправления полиции под процессуальным руководством Черниговской окружной прокуратуры расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи). Такие действия наказываются штрафом от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительными работами сроком до двух лет, либо пробационным надзором сроком до четырех лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.