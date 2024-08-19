Суд продлил домашний арест нардепу Николаю Тищенко до 23 сентября

19 августа Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения нардепу Николаю Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает Общественное.
Он будет находиться под домашним арестом до 23 сентября.
Николай Тищенко должен сообщать об изменении проживания, воздержаться от общения с лицами, определенными судом, оставить загранпаспорт и носить электронное средство контроля.
Напомним, нардепу сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военного в Днепре.
Суд отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест.
Также сообщалось, что под стражу отправили охранника нардепа Тищенко, участвовавшего в нападении на бывшего военного в Днепре.
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