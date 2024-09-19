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Кабмін пропонує почати розпродаж державних університетів та їх майна

16:11, 19 вересня 2024
Відповідні норми передбачені у законопроекті про Державний бюджет на 2025 рік.
Кабмін пропонує почати розпродаж державних університетів та їх майна
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Кабінет Міністрів пропонує можливість приватизації державних університетів і їхнього майна. Ці зміни закладені в законопроєкті "Про Державний бюджет на 2025 рік", наголосив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він зазначив, що у проекті Держбюджету на 2025 рік уряд заклав норму в прикінцевих положеннях, яка призупиняє на 2025 рік дію:

  • норми про заборону приватизації державних закладів вищої освіти в законі "Про освіту"
  • норми про заборону приватизації приміщень державних закладів вищої освіти в законі "Про приватизацію державного і комунального майна"

Сергій Бабак додав, що серед членів Комітету з питань освіти ця пропозиція викликала "палку дискусію". 

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

Данило Гетманцев вважає, що у проекті бюджету на 2025 рік треба розібратися з показником інфляції, який відрізняється від прогнозу Нацбанку.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у проекті закону про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії – поки невідомо. 

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