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Вбивство Ірини Фаріон — суд продовжив В’ячеславу Зінченку запобіжний захід

16:21, 19 вересня 2024
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою ще на 60 діб.
Вбивство Ірини Фаріон — суд продовжив В’ячеславу Зінченку запобіжний захід
Фото: hromadske.ua
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У четвер, 19 вересня, Галицький районний суд Львова продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави на 60 діб — до 17 листопада, передає «Суспільне».

Цього разу підозрюваного привезли до зали суду. Участь у попередніх засіданнях у справі він брав за допомогою відеозв’язку.

Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає 26 вересня 2024 року. Прохання продовження терміну, пояснюють складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.

Суддя задовольнив клопотання прокурорів та продовжив строк досудового розслідування на 6 місяців до 26 січня 2025 року.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річного мешканця Дніпра взято під варту без права застави.

Раніше у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірно стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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