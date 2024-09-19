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В Ивано-Франковске 74 человека вызвались стать языковыми инспекторами, — мэр города Марцинкив

16:39, 19 сентября 2024
Руслан Марцинкив отметил, если люди будут реагировать на замечания языковых инспекторов агрессивно, то они будут вызывать полицию.
В Ивано-Франковске 74 человека вызвались стать языковыми инспекторами, — мэр города Марцинкив
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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что сейчас в городе 74 человека согласились стать языковыми инспекторами. Об этом он заявил в эфире радио «Западный Полюс».

По его словам, языковым инспектором может стать любой человек.

«Мы до конца этой недели еще ожидаем заявок наших желающих, позже будет краткий отбор, обучение. И люди будут работать как общественные инспекторы, волонтеры», – отметил он.

Особое внимание языковые инспекторы уделят популяризации курсов украинского языка. Очередной этап такой инициативы стартует уже с первого октября.

Руслан Марцинкив добавил, если люди будут реагировать на замечания языковых инспекторов агрессивно, то они будут вызывать полицию.

«Однозначно толерантно будут делать замечания. Будут говорить о том, что мы просим вас разговаривать на государственном языке и популяризировать, говорить, если вам тяжело говорить на украинском языке, то есть онлайн-курсы, есть обычные курсы украинского языка, пройдите обучение и вам будет легче общаться на украинском языке», - рассказал Марцинкив.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Ивано-Франковске с октября заработают языковые инспекторы.

Также городской голова Руслан Марцинкив сообщал, что языковые инспекторы не будут применять штрафы за употребление русского языка, а вместо этого сосредоточатся на популяризации украинского языка среди жителей города.

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