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У Кропивницькому затримали агента фсб, який готував ракетні удари «в обхід» ППО

13:12, 21 жовтня 2024
Зловмисник також відслідковував час та місце переміщення військових колон.
У Кропивницькому затримали агента фсб, який готував ракетні удари «в обхід» ППО
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Служба безпеки України повідомила, що затримала у Кропивницькому ще одного агента фсб, який «зливав» окупантам місця базування та маршрути руху Сил оборони.

Як зазначили у спецслужбі, найбільше ворога цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів українських військ. Щоб отримати розвіддані 34-річний зрадник об’їжджав територію обласного центру, де намагався знайти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ.

«У разі виявлення військових об’єктів він мав сфотографувати або відзняти їх на відео, а потім «прив’язати» відповідні координати до гугл-карт.

Агентурна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону «в обхід» української ППО», - повідомили у СБУ.

Також фігурант відслідковував час та місце переміщення військових колон, які рухалися у напрямку передової.

Для конспірації зловмисник постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок.

СБУ затримала фігуранта «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, на який він фотографував об’єкт Сил оборони. Також у гаджеті виявлено анонімний чат у популярному месенджері, який агент використовував для комунікації з фсб.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ

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