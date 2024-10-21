В Киеве в маршрутке, в которую въехал грузовик, находились люди – на месте работают медики

По предварительной информации, «Газель» на полной скорости въехала в маршрутку, в которой находились пассажиры.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в понедельник, 21 октября, в Киеве на улице Вадима Гетьмана грузовой автомобиль въехал в заднюю часть маршрутки.

В полиции заявили, что уже устанавливают обстоятельства наезда грузовика на маршрутное такси в Соломенском районе.

«По предварительной информации, «Газель» на полной скорости въехала в маршрутку «Атаман», в которой находились пассажиры», - отметили в полиции.

Сообщается, что количество пострадавших уточняется, в настоящее время известно о четырех пострадавших.

Полиция и медики продолжают работать на месте аварии.

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