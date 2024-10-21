Практика судов
  1. В Украине

Во Львове рассматривают возможность открытия аэропорта — Андрей Садовый

11:42, 21 октября 2024
Мэр Львова подчеркнул, что хоть один аэропорт в стране должен работать.
Во Львове рассматривают возможность открытия аэропорта — Андрей Садовый
Фото: УП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове рассматривается возможность открытия аэропорта. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый и подчеркнул, что хоть один аэропорт в стране должен работать.

По его словам, есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей.

«Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах», - сказал он в интервью «РБК-Украина».

Мэр заявил, что журналисты первыми узнают, если будет принято решение об открытии аэропорта.

«Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать», - сказал Садовый.

Ранее в Офисе Президента ответили, возобновит ли работу аэропорт «Ужгород».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов аэропорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина должна принять закон о создании Высшего суда по публично-правовым спорам до конца декабря 2024 года – меморандум с МВФ

Отбирать новых судей Высшего суда по публично-правовым спорам будут на конкурсе с решающим голосом международных экспертов.

Верховный Суд обратил внимание на статус Архитектурно-градостроительного совета в процедуре принятия детального плана территории

Статус Архитектурно-строительного совета в процессе разработки и утверждения градостроительной документации.

В Украине перед принятием законов собираются проводить публичные консультации – подписан закон

Впрочем, закон о публичных консультациях перед принятием законов вступит в силу после военного положения.

Верховный Суд высказался по поводу принципов правовой определенности и надлежащего управления в спорах об аннулировании лицензии

Принцип правовой определенности как предохранитель противоправного решения СВП об аннулировании лицензии – позиция Верховного Суда.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – известны даты экзаменов

Тестирование на когнитивные способности состоится уже 11 ноября.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду