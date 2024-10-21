Во Львове рассматривают возможность открытия аэропорта — Андрей Садовый

Мэр Львова подчеркнул, что хоть один аэропорт в стране должен работать.

Фото: УП

Во Львове рассматривается возможность открытия аэропорта. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый и подчеркнул, что хоть один аэропорт в стране должен работать.

По его словам, есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей.

«Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах», - сказал он в интервью «РБК-Украина».

Мэр заявил, что журналисты первыми узнают, если будет принято решение об открытии аэропорта.

«Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать», - сказал Садовый.

Ранее в Офисе Президента ответили, возобновит ли работу аэропорт «Ужгород».

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