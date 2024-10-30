Відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану — Мінрегіон підготував дорожню карту

Презентовано покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору України.

Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що за підтримки Посольства США в Україні спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану під час заходу у Варшаві. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Захід зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків. Міністерство розвитку громад та територій представляв заступник міністра Сергій Деркач.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що збереження авіаційної інфраструктури — це стратегічне завдання.

«Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план», – наголосив Олексій Кулеба.

На початку заходу Мері Елізабет Медден, економічний радник Посольства США в Україні, відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів Америки забезпечити експертну та технічну допомогу.

Під час конференції заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору. Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державна авіаційна служба України, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак. Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Олексій Дубревський та генеральна директорка Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування «Центр» з авіації – начальником авіації.

Раніше ми писали, що у Офісі Президента відповіли, чи відновить роботу аеропорт «Ужгород».

Крім того, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляі, що Україна хоче відновити повітряне сполучення та працює над запуском роботи одного з аеропортів.

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