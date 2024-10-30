В лісі на Прикарпатті виявити тіло чоловіка, який напередодні пішов по гриби

По допомогу до рятувальників звернувся друг чоловіка та жінки, які пішли до лісу.

На Прикарпатті у лісі заблукали двоє людей зі Львівщини, які пішли по гриби. Як повідомили у ДСНС України, інцидент стався в лісі поблизу села Мислівка Калуського району. 28 жовтня по допомогу до рятувальників звернувся їхній друг.

Як зазначається, надзвичайникам вдалося відшукати жінку та супроводити її до автомобіля. Чоловіка, на жаль, знайшли без ознак життя.

«Наступного ранку у лісі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Після проведення слідчих дій, рятувальники транспортували загиблого та передали працівникам поліції», - повідомили у ДСНС.

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