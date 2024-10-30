В лесу на Прикарпатье обнаружить тело мужчины, который накануне пошел за грибами

За помощью к спасателям обратился друг мужчины и женщины, которые ушли в лес.

На Прикарпатье в лесу заблудились два человека из Львовщины, которые пошли за грибами. Как сообщили в ГСЧС Украины, инцидент произошел в лесу вблизи села Мысловка Калушского района. 28 октября за помощью к спасателям обратился их друг.

Как отмечается, чрезвычайникам удалось отыскать женщину и сопроводить ее к автомобилю. Мужчину, к сожалению, обнаружили без признаков жизни.

«На следующее утро в лесу обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После проведения следственных действий спасатели транспортировали погибшего и передали работникам полиции», - сообщили в ГСЧС.

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