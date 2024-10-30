Практика судов
  1. В Украине

В Киеве обнаружили предмет, похожий на мину, который был зажат между двумя деревьями

22:19, 30 октября 2024
Жительница города заметила между деревьями предмет, похожий на мину.
В Киеве обнаружили предмет, похожий на мину, который был зажат между двумя деревьями
Источник фото: Патрульная полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, в спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Голосеевском районе.

Жительница города заметила между деревьями опасную находку, похожую на мину.

Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей у взрывотехников.

Как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны – отчет

Ограничения основных прав человека в Украине, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными, а власть продвинулась во внедрении важных реформ – что отметила Еврокомиссия в докладе по расширению.

Конкурс в апелляционные суды – опубликованы образцы практических заданий для экзамена

Но сначала кандидатам необходимо преодолеть этап тестирования на когнитивные способности.

Верховный Суд поддержал создание специализированного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти

Создание Высшего суда по публично-правовым спорам как суда первой и апелляционной инстанций запланировано на 2025 год.

Кабмин урегулировал вопрос регистрации авто как гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военные

Транспортное средство, признанное гуманитарной помощью, снимается с временного государственного учета в частности в связи с пребыванием приобретателя на лечении более месяца, пребыванием приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством, или увольнением приобретателя с военной службы.

Верховная Рада одобрила исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства

Парламент принял в первом чтении законопроект, которым убирается право следственного судьи отказать следователю или прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області