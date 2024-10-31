Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание вследствие войны

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Верховная Рада 30 октября приняла в первом чтении законопроект 11265, представленный группой народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом, о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения.

В частности, предлагается положения Заключительных и переходных положений Уголовного кодекса дополнить новым п. 24, согласно которому осужденные лица, не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождаются от дальнейшего отбывание этого наказания, кроме лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы или за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных статьями 109-114-2, пытки, предусмотренные ч. 3 статьи 127, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных статьями 437–439 и ч. 1 статьи 442 УК, если со дня вступления в законную силу такого обвинительного приговора истекли сроки, определенные статьей 80, ч. 3 статьи 106 настоящего Кодекса.

Напомним, что статья 80 УК определяет такие сроки освобождения от отбывания наказания, если со дня вступления в силу обвинительного приговора он не был исполнен:

2 года – в случае приговора к наказанию менее строгого, чем ограничение свободы;

3 года – в случае приговора к наказанию в виде ограничения свободы;

5 лет – при осуждении к наказанию в виде лишения свободы за нетяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы на срок не более 5 лет за тяжкое преступление;

10 лет – в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы сроком более 5 лет за тяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы сроком не более 10 лет за особо тяжкое преступление;

15 лет – в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы сроком более 10 лет за особо тяжкое преступление.

Обвинительные приговоры, сроки давности исполнения которых не истекли, а также в отношении лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы или за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, предусмотренных статьями 109-114-2, пытки, предусмотренные ч. 3 статьи 127, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных статьями 437–439 и ч. 1 статьи 442 УК, пересматриваются судом по части определения отбытого срока наказания.

К отбытому сроку наказания суд относит срок, отбытый в установленном законом порядке и срок со дня, когда исполнение в установленном законом порядке невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации, до дня возвращения лица на территорию, подконтрольную Правительству Украины.

В отбытый срок наказания не засчитывается срок, во время которого лицо уклонялось от отбывания наказания. Положения этого пункта не применяются при передаче лиц для отбывания наказания в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом или международным договором Украины.

Кроме того, предлагается дополнить статью 280 УПК и предусмотреть возможность после остановки досудебного расследования проведения процессуальных действий, направленных на возобновление материалов уголовного производства, материалы которого в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины или находятся в владении незаконных органов (должностных, должностных лиц).

Также предлагается дополнить ч. 1 статьи 303 УПК и предусмотреть возможность обжалования решения следователя, дознавателя, прокурора об отказе в возобновлении досудебного расследования, материалы которого в целом или его отдельные части были уничтожены, утраченные в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины или находятся во владении незаконных органов (должностных, должностных лиц).

Проектом Закона предлагается дополнить ч. 1 статьи 407 УПК и предусмотреть полномочия суда апелляционной инстанции остановить уголовное производство, материалы которых в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены в результате вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов (должностных, служебных лиц) по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Также предлагается дополнить ч. 1 статьи 436 УПК и предусмотреть полномочия суда кассационной инстанции закрыть кассационное производство по результатам рассмотрения кассационной жалобы.

Авторы законопроекта также предлагают дополнить ч. 1 статьи 537 УПК и ч. 2 статьи 539 УПК и предусмотреть особенности решения судом вопросов об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных лиц, не отбыли в установленном законом порядке назначенное наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины.

Также проектом Закона предлагается положения УПК дополнить новым разделом IX-3 «Особенности досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины», которым устанавливаются особенности осуществления досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно из-за вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины и порядок возобновления материалов уголовных дел с целью обжалования судебных решений. Во избежание дублирования положений в части восстановления утраченных материалов уголовного производства проектом Закона предлагается исключить статью 615-1 УПК.

Как указывают авторы, в настоящее время существуют препятствия в осуществлении всестороннего и эффективного расследования уголовных правонарушений и судебного разбирательства уголовных производств, в частности в связи с отсутствием доступа к временно оккупированным территориям Украины.

Следовательно, существует необходимость в законодательном урегулировании вопросов обеспечения осуществления уголовных производств, которые не завершились принятием судебного решения по сути в связи с тем, что материалы уголовных производств в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены вследствие вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов (должностных, должностных лиц), порядке исполнения приговоров, вынесенных судами Украины в отношении лиц, отбывавших или отбывающих наказание на временно оккупированной территории Украины и/или на территории рф, а также восстановлением материалов уголовных производств, по которым вынесены судами Украины решения, однако такие материалы в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины или находятся во владении незаконных органов (должностных, должностных лиц), что лишает суд возможности пересмотреть судебное решение.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом убирается право следственного судьи отказать следователю или прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Автор: Наталя Мамченко

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