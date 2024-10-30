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Верховная Рада одобрила исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства

14:54, 30 октября 2024
Парламент принял в первом чтении законопроект, которым убирается право следственного судьи отказать следователю или прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.
Верховная Рада одобрила исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства
Источник фото: Верховная Рада Украины
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Из Уголовного процессуального кодекса исключат ч. 4 статьи 295-1 УПК, предусматривающую, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Так, Верховная Рада 30 октября приняла за основу законопроект 11265 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс «об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения».

Как указывают инициаторы, в соответствии с Законом №3509-IX от 8 декабря 2023 года «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры» исключена ч. 2 статьи 219 УПК и отменены положения об исчислении сроков досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований или вынесения постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня уведомления о подозрении.

В то же время в частях второй и четвертой статьи 295-1 УПК остаются положения о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении, которые также необходимо исключить. В частности, ч. 4 предусматривает, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря 2023 г. Верховная Рада приняла закон об отмене «правок Лозового» №3509-IX, которым были внесены изменения в УПК, в частности изменены положения об исчислении сроков досудебного расследования.

Таким образом, срок досудебного расследования теперь исчисляется с момента уведомления лица о подозрении до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер, ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности, ходатайством о закрытии уголовного производства или до дня принятия решения о прекращении уголовного производства.

До изменений срок досудебного расследования исчислялся с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер.

В то же время в статье 295-1 УПК остаются положения о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 11265 предлагается законодательно урегулировать вопросы обеспечения осуществления уголовных производств, которые не завершились принятием судебного решения по существу в связи с тем, что материалы уголовных производств в целом или их отдельные части были уничтожены, потеряны в результате вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада одобрила исключение из УПК права следственного судьи отказать следователю или прокурору в продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае противоправности и необоснованности ходатайства

Парламент принял в первом чтении законопроект, которым убирается право следственного судьи отказать следователю или прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

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