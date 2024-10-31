В Минюсте объяснили, какие есть правовые последствия изменения или расторжения нотариально удостоверенного договора

Нотариально удостоверенный договор является документом, предоставляющим дополнительные гарантии выполнения его условий сторонами, поскольку на нотариуса законом возложена обязанность удостоверять права.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в Киеве напомнило нюансы и правовые последствия изменения или расторжения нотариально удостоверенного договора.

Нотаріально посвідчений договір є документом, що надає додаткові гарантії виконання його умов сторонами, оскільки на нотаріуса законом покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення з метою надання їм юридичної вірогідності.

Проте, не є рідкістю випадки, коли виникає необхідність унести в договір зміни або навіть розірвати його.

Які існують підстави для зміни або розірвання договору

Згода обох сторін на внесення змін до договору або його розірвання - процедура може бути здійснена без ускладнень.

Одностороння відмова від договору у повному обсязі або частково, якщо таке право передбачене самим договором чи законом. У випадку одностороннього розірвання інша сторона має бути належним чином повідомлена. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Правові наслідки зміни або розірвання договору

У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

Стаття 100 Сімейного кодексу України передбачає зміну умов шлюбного договору за волевиявленням обох із подружжя та на вимогу одного із подружжя за рішенням суду, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дітей, що мають істотне значення.

За змістом статті 1308 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.

У тому ж разі, коли сторони дійшли згоди щодо необхідності припинення виконання договірних зобов’язань, звертатись до суду немає підстав; стаття 651 цього Кодексу дозволяє сторонам розірвати договір, в тому числі й спадковий, за згодою сторін.

Відповідно до статті 654 ЦК України, зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

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