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Украина выполнила требования 2022 года для статуса кандидата в ЕС, — Еврокомиссия

14:47, 30 октября 2024
В Еврокомиссии отмечают, что, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, Украине «требуются дальнейшие усилия».
Украина выполнила требования 2022 года для статуса кандидата в ЕС, — Еврокомиссия
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В Европейской комиссии отметили, что в процессе подготовки к членству в ЕС Украина "выполнила все требования", указанные в отчете Комиссии 2022 года. Об этом говорится в обновленном отчете по расширению, который планируется обнародовать после 30 октября, сообщает "Радио Свобода".

В отчете указывается, что Украина "продолжала поощрять добропорядочность и заслуги в судебной системе, а также укреплять антикоррупционную институциональную базу и наращивать результаты правоприменения по делам о коррупции на высоком уровне".

Также в документе подчеркнуты позитивные усилия Украины в сфере защиты прав национальных меньшинств, что было важным вопросом, поднимаемым, в частности, Венгрией.

"Украина также пересмотрела свое законодательство по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Ограничения основных прав, связанных с военным положением, остаются в целом пропорциональными", – отмечает исполнительный орган ЕС.

В то же время, в выводах отмечается, что, несмотря на достижения в ключевых реформах, "необходимо продолжать усилия".

Еврокомиссия акцентирует внимание на дальнейшем создании "надежного опыта правоохранительной деятельности по делам о коррупции на высоком уровне" и борьбе с организованной преступностью.

ЕК также подчеркивает важность улучшения реформ в сфере государственного управления и децентрализации.

"Меры по поддержке ремонта и реконструкции инфраструктуры будут ключевыми для полного восстановления экономики, особенно в энергетическом секторе, который нуждается в дальнейшей децентрализации и улучшении управления", – говорится в отчете.

Среди прочего ЕК отмечает ратификацию Украиной Римского статута и подчеркивает необходимость привести в соответствие национальное законодательство. При этом скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому, как сказано, в документе "продвигается гладко".

"Если Украина выполнит все условия, Еврокомиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам (переговорных разделов – ред.), начиная с основ, как можно скорее в 2025 году", – резюмируется в документе.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия в конце октября даст оценку прогрессу Украины по пути в ЕС.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что от решения исторических проблемных вопросов с Польшей будет зависеть их согласие на членство Украины в Европейском Союзе.

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ЕС Украина Еврокомиссия

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